Украинских водителей предупредили о новой функции камер фиксации в Киеве

В Киеве установили камеры автофиксации с новой функцией. Теперь камеры автоматически фиксируют пересечение полосы общественного транспорта. Об этом сообщил в Facebook глава Государственного агенства инфраструктурных проектов Украины Кирилл Хомяков.

«В день — более 1000 нарушений. Теперь водители не будут объезжать пробки по полосе общественного транспорта», — написал он.

Ранее в Украине разработали мобильное приложение для водителей, позволяющее анонимно докладывать в полицию о нарушителях дорожного движения. За выявленного лихача или пьяного за рулем авторы приложения обещают 20% от суммы штрафа, который позже будет наложен на нарушителя.

Как писали «ФАКТЫ», с полуночи 1 июня в Киеве и области начала работу анонсируемая ранее система видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

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