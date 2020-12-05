28.24 / 28.43 34.13 / 34.50
Киев: 0
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Украинских водителей предупредили о новой функции камер фиксации в Киеве

12:43 5 декабря 2020
Полиция

В Киеве установили камеры автофиксации с новой функцией. Теперь камеры автоматически фиксируют пересечение полосы общественного транспорта. Об этом сообщил в Facebook глава Государственного агенства инфраструктурных проектов Украины Кирилл Хомяков.

«В день — более 1000 нарушений. Теперь водители не будут объезжать пробки по полосе общественного транспорта», — написал он.

Ранее в Украине разработали мобильное приложение для водителей, позволяющее анонимно докладывать в полицию о нарушителях дорожного движения. За выявленного лихача или пьяного за рулем авторы приложения обещают 20% от суммы штрафа, который позже будет наложен на нарушителя.

Как писали «ФАКТЫ», с полуночи 1 июня в Киеве и области начала работу анонсируемая ранее система видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

99

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Шмыгаль

Вслед за Тимошенко в Раде "надругались" над Шмыгалем

Хомчак

Генерал Хомчак: «Следует понимать, что армия – это инструмент в руках политиков, которых выбирает народ»

Зеленский и родители

Наклейка на духовке у родителей Зеленского взбесила журналиста

Полиция

Украинских водителей предупредили о новой функции камер фиксации в Киеве

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер