Венедиктова взбесила Вятровича с "оком государевым"

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова, которая сменила на посту Руслана Рябошапку, в интервью журналистке «1+1» Наталье Мосийчук заявила, что возглавляемое ею ведомство — это «око государево».

Утверждение топ-чиновницы возмутило народного депутата и экс-главу Института национальной памяти Владимира Вятровича.



«Как меня достали русско мыслящие чиновники. Их культура не выходит за пределы толстовских, а знания по истории — смесь великорусских штампов с совковыми мифами», — написал Вятрович в Facebook.

Множество комментаторов согласны с Вятровичем. А глава правления Гражданская сеть «ОПОРА» Ольга Айвазовская пишет, что все идет из высшей школы.

«Коллективная прокурорская идентичность формируется еще у студентов. Там о „мундире“ и все остальное», — отмечает Айвазовская, вспомнив лекции в университете им. Шевченко.

Вятрович считает, что все начинается с детства — с книг, которые читают малыши и школьники, с музыки, которую они слушают.

А то, что в украинских музыкальных школах обучение начинают с российских «коробейников» и «Во поле береза стояла», уже говорит, что «русский мир» формируется с детства.

Вятрович также вспомнил библиотеку Януковича в Межигорье, где в дорогих переплетах стояли сотни книг русских классиков.

Под постом Вятровича масса комментариев на тему «русского мира».

Напомним, недавно имя генпрокурора Ирины Венедиктовой вспоминали в связи со скандалом с ее мужем Денисом Колесником, который провернул схему с увольнением и восстановлением в должности, в результате которой получил 750 тысяч гривен из бюджета.



270

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter