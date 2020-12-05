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Украина

«Палите меня, бейте, вляпался»: производитель российских игрушек раскаялся перед АТОшниками

13:52 5 декабря 2020
руководитель Клавдиевской фабрики елочных игрушек

После того, как украинцам стало известно, что на Клавдиевской фабрике елочных игрушек под Киевом изготавливают украшения с символикой российской армии, на предприятие наведались бывшие АТОшники.

Telegram-канал PavlovskyNews опубликовал видео, в котором ветераны требуют от директора фабрики показать акт об утилизации игрушек и контракт с предприятием РФ.

Директор признал, что у него действительно есть контракт российской фирмой, что не запрещено законом.

«Это морально не очень красиво, но лучше я оттуда заберу деньги и тут буду платить налоги, больше миллиона в бюджет», — отметил собственник.

Бывшего АТОшника ответ не удовлетворил.

«А я так не считаю… Я покинул работу и пошел воевать», — сказал ветеран.

«Что хотите, то и делайте. Палите меня, бейте, что хотите, вляпался», — раскаялся хозяин.

Приехавшая на фабрику полиция, проводит осмотр помещения. Известно, что для РФ мастера изготовили 75 игрушек.

Напомним, после скандала в СМИ, руководитель фабрики Павел Гукасов попытался извиниться за игрушки с символом российской армии и пообещал их уничтожить.

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