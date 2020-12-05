Зеленский удивил нареканием на бюрократию в Украине

В Украине открыли памятник первому украинскому космонавту Леониду Каденюку, который в этот день, ровно 23 года назад, вернулся из космоса на Землю. В церемонии открытия памятника принял участие президент Украины Владимир Зеленский. Об этом написала в Instagram пресс-секретарь президента Юлия Мендель.

«За свою жизнь Леонид Каденюк много сделал для государства. Сегодня оно сделало что-то и для него. Эта обязанность и на самом деле — лишь десятая часть от того, что должна делать страна, если уважает своих героев. Рад, что мы успели именно в этом году. Потому, что совсем скоро будет 70-я годовщина со дня рождения Леонида Каденюка, и хорошо, что море цветов люди принесут уже к этому памятнику», — заявил Зеленский.

Памятник был открыт на благотворительные средства.

«К созданию памятника не привлекали государственного финансирования, потому что через бюрократию на это могли уйти годы. Был эскиз, который выбрала семья Леонида Константиновича, был открыт благотворительный фонд. Президент Украины внес вклад в него и благодарен всем, кто также присоединился», — написала Юлия Мендель.

В комментариях к посту Мендель в Instagram многие пользователи высказывают возмущение.

«Странно слышать от Президента нарекания на бюрократию в Украине», — написал один из них.

Как писали «ФАКТЫ», в январе 2020 года Зеленский обещал, что памятник известному космонавту будет поставлен за государственный счет.

«Знаю, что проект мемориала существует. Финансирование государство берет на себя, о чем мы договорились с правительством», — заявил тогда Зеленский.

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