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Украина

Впечатляющий особняк Микитася сняли на видео

15:34 5 декабря 2020
Максим Микитась

Журналисты сняли на видео особняк, в котором живет, находясь под домашним арестом, скандальный застройщик, бывший глава госкорпорации «Укрбуд» Максим Микитась.

Ранее подозреваемый в причастности к завладению имуществом Нацгвардии Микитась, которого взяли под стражу в рамках дела о злоупотреблениях с недвижимостью, все-таки был отпущен под домашний арест. Высший антикоррупционный суд принял соответствующее решение 2 декабря.

Как писали «ФАКТЫ», Микитась пошел на сделку со следствием, частично признал свою вину и согласился компенсировать убытки государству. Микитась дал показания и подтвердил их перепиской в телефоне, что адвокат компании «Укрбуд», а ныне заместитель главы Офиса президента Олег Татаров дал взятку эксперту МВД для фальсификации результатов экспертизы о размере причиненного ущерба в результате сделки с Нацгвардией в 2016−17 годах.

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