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Арестович зауважал оскандалившегося Татарова, здороваясь с ним за руку

16:12 5 декабря 2020
арестович

Алексей Арестович, советник главы Офиса президента Андрея Ермака, предлагает не форсировать скандал с замглавы ОП Олегом Татаровым. Сам Арестович утверждает, что Татарова уважает и до априори виновным провозглашать не будет.

«Я каждый день здороваюсь с Олегом за руку и не знаю его иначе, как приветливого и сдержанного человека. По одной простой причине — у нас разные сектора ответственности… Держава должна вести себя как держава, а не впадать в истерику по лучшим фейсбучным образцам», — требует Арестович.

Советник предлагает в скандале с Татаровым дождаться выводов следствия. «Про презумпцию невиновности, я так понимаю, напоминать вам смысла нет вовсе — вы же про всех все знаете, не вставая с дивана.) А вот я про нее помню. И пока не доказано обратное, Олег Татаров для меня — заместитель Руководителя Офиса Президента Украины», — подытожил Арестович.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро принялось за расследование дела, в котором фигурирует заместитель руководителя Офиса президента Олег Татаров. Дело касается возможных злоупотреблений при строительстве жилья для Нацгвардии. Татаров до назначения в Офис президента как адвокат представлял интересы компании-застройщика.

Фото alexey. arestovich/Facebook

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