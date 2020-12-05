«Зеленский показал, как правильно надевать маску»: журналист оценил жесты президента

Президент Владимир Зеленский не мог удержаться от активной жестикуляции левой рукой во время записи очередного видеоблога. Это не осталось незамеченным пользователями соцсетей. Журналист Сергей Гришин предложил простое объяснение, что могли означать невербальные сигналы от президента-видеоблогера.

Как отметил журналист, Зеленский, возможно, просто хотел показать правильные способы ношения маски. Как неоднократно подчеркивала Всемирная организация здравоохранения, маску нужно носить не опущенной на подбородок и не сдвинутой на бок, а полностью покрывающей ноздри, рот и нижнюю часть лица.

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