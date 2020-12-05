"Избежали бы ошибок": Зеленский поддел Порошенко в поздравлении волонтерам

Президент Владимир Зеленский, поздравляя украинских волонтеров с праздником, не удержался от шпильки в адрес своего предшественника Петра Порошенко.

«Некоторые политики говорили, что государство в 2014 году могло обойтись и без волонтеров. Нет, не могло. Потому что это было не просто о материальном обеспечении войск. Волонтеры помогали Вооруженным Силам и нашим добровольцам всем необходимым, когда государство не способно было это обеспечить. И именно волонтеры, а не политики сплотили тогда общество на защиту государства», — заявил Зеленский.

По мнению президента, волонтеров следовало позвать на дипломатическую службу, и тогда Украина избежала бы массы ошибок. Впрочем, Зеленский не упомянул, собирается ли исправлять это упущение.

«Было бы гораздо лучше, если бы в 2014—2015 годах волонтеров допустили и к выполнению особых дипломатических задач государства. Тогда Украина не допустила бы ряда политических ошибок, с последствиями которых приходится до сих пор бороться в переговорном процессе», — заявил он.

Напомним, в 2015 году Порошенко заявил, что благодарен волонтерам, взявшим на себя обеспечение армии в первые дни войны. «Без этого вклада мы бы все равно победили, но было бы гораздо труднее», — сказал он. После поднявшейся волны возмущения Порошенко извинился за неудачную фразу: «Без волонтеров и всего украинского народа наша победа была бы невозможна».

Фото president.gov.ua

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