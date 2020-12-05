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Украина

Будут праздновать Новый год в Берлине? Жена Кернеса показала елку

18:59 5 декабря 2020
оксана гайсинская

Пока сын Геннадия Кернеса обещает, что отец вернется в Украину 29 декабря, жена Оксана Гайсинская как бы намекает, что на праздники придется задержаться в Берлине. В Instagram супруга Кернеса поделилась фотографией наряженной елки у Бранденбургских ворот в столице Германии.

Напомним, с сентября Геннадий Кернес лечится в берлинской клинике «Шарите» от последствий COVID-19. Кернеса ждут на первой сессии Харьковского горсовета, где политику предстоит принять присягу мэра. Заседание предварительно назначено на 9 декабря. Семья Кернеса предупредила, что к этой дате политик может и не успеть вернуться в Украину.

Фото oksanag2406/Instagram

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