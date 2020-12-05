"Какой год, такая и елка": сеть рассмешило главное новогоднее "дерево" Симферополя

Оккупационная администрация Крыма объявила, что в нынешнем году на полуострове уличных гуляний в честь Нового года не будет. Торжественного открытия главной крымской елки также не обещают. Впрочем, и выглядит «новогодняя красавица» так, что пафосная церемония будет неуместной.

Крымский блогер RoksolanaToday&Крым показала фото процесса, как монтируется «елка» в Симферополе. Новогоднее «дерево» выглядит как рулонный газон, намотанный несколькими ярусами вокруг основания. «Ну какой год, такая и елка», — констатирует блогер.

Очевидцы процесса не могли удержаться от злых шуток. «Игрушки лучше разместить внутри», — советуют самые опытные.

Фото KrimRt/Twitter



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