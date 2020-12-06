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Украина

«Говорю откровенно»: Кравчук готовится покинуть ТКГ и назвал причину

9:57 6 декабря 2020
кравчук

Леонид Кравчук, ставший в июле главным переговорщиком от Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, похоже, устал от своей должности. В программе «Украина з Тиграном Мартиросяном» на «Украина 24» Кравчук намекнул, что готов уйти.

«Что может меня остановить? Дальнейшая игра вокруг войны на Донбассе. Когда я буду убежден окончательно (а я уже почти убедился, говорю вам откровенно), что Россия не хочет мира на Донбассе. И что ОРДЛО хочет статус-кво, только еще и стать легитимными», — заявил Кравчук.

Напомним. Кравчук был назначен в ТКГ 30 июля 2020 года. Президент Зеленский по этому поводу заявил, что «лучшего у нас нет». Кравчука глава государства назвал мощным дипломатом с проукраинской позицией.

Фото eonid-kravchuk.com.ua

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