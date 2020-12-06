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Украина

Зеленский сделал внезапный выпад в адрес бывших президентов Украины по поводу армии

10:55 6 декабря 2020
Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский, поздравляя украинцев с Днем Вооруженных сил Украины, заявил в Telegram, что предыдущие президенты недостаточно внимания уделяли украинской армии.

«Столько наших защитников отдали свои жизни, чтобы Украина выстояла, что ни один из нас теперь не имеет права допускать халатности, как раньше. Когда руководители государства были сосредоточены на чем угодно, кроме Вооруженных сил», — заявил он.

По словам президента, мир меняется и меняются способы ведения военных действий.

«Другим скоро будет и то, как человечество воюет. Итак, мы должны уделять еще больше, гораздо больше внимания развитию наших Вооруженных сил, всей системы обороны государства и, соответственно, отношению общества к этой задаче. Мы должны вкладывать в это существенные средства. Хотя не только у нас, а везде в мире люди еще не привыкли к мысли, что поле боя уже в следующем десятилетии будет кардинально отличаться от того, которое мы видели раньше. Искусственный интеллект, роботизация, беспилотники, новые формы и методы агрессивного воздействия на страны и информационной борьбы — все это делает угрозы в будущем еще более серьезными и требует от нас еще более активной модернизации», — сказал Зеленский.

Как писали «ФАКТЫ», ранее Зеленский, поздравляя украинских волонтеров с праздником, не удержался от критики слов своего предшественника Петра Порошенко.

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