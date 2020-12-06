Зеленский вручил Звезду Героя Украины отцу погибшего в 2014 году военного

Президент Владимир Зеленский вручил высшую государственную награду — орден «Золотая Звезда» — отцу военнослужащего Вооруженных Сил Украины Игоря Филипчука, погибшего в боях на Луганщине 14 августа 2014 года. Звание «Героя Украины» (посмертно) было присвоено ему указом президента от 3 декабря 2020 года.

«В соответствии с указом президента от 3 декабря 2020 № 536, орден „Золотая Звезда“ получил отец солдата Игоря Филипчука, награжденного посмертно за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу», — сообщили в Генеральном Штабе ВСУ.

Отметим, что в ходе торжеств по случаю Дня Вооруженных сил Украины Зеленский также присвоил почетные наименования 44-й отдельной артиллерийской бригаде Сухопутных войск, 27-й реактивной артиллерийской бригаде, 12-й отдельной бригаде армейской авиации, 18-й отдельной бригаде армейской авиации, 169-му учебному центру Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины и 1-й радиотехнической бригаде Воздушных Сил.

На торжественной церемонии

По завершении мероприятий в Киеве глава государства отправился с рабочей поездкой на Донбасс, информирует его пресс-служба.

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