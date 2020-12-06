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Украина

«Подонка включили в эфир»: Ирина Геращенко рассказала о Родионе Мирошнике

18:31 6 декабря 2020
«Подонка включили в эфир»: Ирина Геращенко рассказала о Родионе Мирошнике

Народный депутат Ирина Геращенко резко отреагировала на появление в эфире украинского телеканала «НАШ» представителя боевиков самопровозглашенной «ЛНР» Родиона Мирошника, который представляет их в Трехсторонней контактной группе.

В своем Facebook она назвала этого «кадра» подонком, прикрывавшим пытки украинских военных и проукранских активистов в подвале Луганской областной телекомпании (ее Мирошник возглавлял перед началом войны).

Затем Мирошник составил списки проукраински настроенных журналистов, который передал в местное «МГБ» и на блок-посты, чтобы они с семьями не смогли выехать из оккупированного Луганска.

Геращенко «познакомилась» с ним в конце 2015 года, когда тот появился в Минске в политической подгруппе ТКГ. Тогда она отказалась подать пособнику боевиков руку.

Депутат подчеркивает, что в студии канала «НАШ» Мирошника воспринимали как серьезного политика, который готов к контактам с украинскими депутатами.

«Я давно не хожу на этот телеканал и призываю других украинских политиков бойкотировать эту пропагандистскую контору», — сделала вывод Ирина Геращенко.

Напомним, ранее телеканал «НАШ» попал в скандал из-за интервью беглого премьер-министра Украины Николая Азарова.

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