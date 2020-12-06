Шмыгаль рассказал, что могут закрыть при локдауне в январе

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подтвердил, что локдауна до конца года не будет, однако ужесточение карантинных мер возможно в январе 2021 года. Об этом он написал в своем Facebook.

При этом глава правительства сослался на мнение министра здравоохранения Максима Степанова, заявившего, что медицинская система страны в декабре будет в состоянии справиться с нынешней негрузкой.

Список возможных ограничений в настоящее время обсуждается с мэрами городов и главами областных администраций.

«(Они. — Авт.) поддерживают запрет или ограничение деятельности: праздничных концертов, дискотек и ночных клубов, массовых мероприятий в помещениях, хостелов, ТРЦ — 100%; музеев, кинотеатров и театров, заведений общественного питания с организацией досуга — 95%; праздничных ярмарок, спортзалов и фитнес-центров — 90%», — сообщил глава правительства.

Напротив, практически все должностные лица выступают за работу с частичными ограничениями общественного транспорта, предприятий общественного питания (доставка или на вынос) и гостиниц (без зон развлечений и питания).

Окончательный же перечень возможных карантинных ограничений будет представлен на заседании правительства 9 декабря.

Напомним, ранее премьер Денис Шмыгаль подтвердил, что на время локдауна решено оставить работающим общественный транспорт, а также не запрещать железнодорожные и авиаперевозки.

Фото spar.org.ua/

44

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter