"Поздравили" террористов с Днем ВСУ: в сторону оккупированной Горловки запустили огромный флаг Украины
Патриоты продолжают отмечать День Вооруженных сил Украины знаковыми акциями: после Крыма сине-желтый флаг взвился над временно оккупированным Донбассом.
Видео поднятия флага разместили на странице ОТГ «Північ» в Facebook.
«В небе над временно оккупированным Донбассом поднят Государственный флаг Украины», — говорится в сообщении.
Отмечается, что размер флага — 120 квадратных метров. Для его доставки использовали воздушные шары, наполненные гелием.
Напомним, что подобная акция была проведена 24 августа, в День независимости Украины — тогда огромный сине-желтый флаг взмыл в небо благодаря активистам и волонтерам Бахмута.
Обычно запуски флагов вызывают бессильную злобу у прихвостней оккупантов и дарят надежду на освобождение украинцам на временно захваченных РФ территориях.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что 7 ноября сине-желтый стяг отправился в оккупированный Луганск, порадовав местных жителей.
Фото: Facebook ОТУ «Північ»12
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