Хомчак рассказал об отправке Россией на Донбасс снайперов

На Донбассе, по данным разведки, находится не более трех тысяч военных из России, а недавно на фронт прибыло более десяти групп снайперов.

Об этом в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказал главнокомандующий Вооруженных сил, генерал-полковник ВСУ Руслан Хомчак. По его словам, на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей находятся офицеры-инструкторы, а также офицеры, курирующие местных командиров. «Самый высший чин, который нам известен, — генерал-майор Вооруженных сил России Якубов», — отметил он и добавил, что Российская Федерация поставляет на Донбасс вооружение и технику, а также полностью содержит псевдореспублики.

Говоря о подготовке украинских военных, а также совместных с партнерами Украины учениях, генерал-полковник отметил, что военнослужащие «учатся друг у друга». «Их цель — изучить наш боевой опыт, ведь ни у одной из стран НАТО сегодня нигде нет непосредственного столкновения с Россией. России противостоим мы, хотя в некоем модифицированном виде, когда прикрываются какими-то псевдореспубликами, но мы понимаем, кто за этим стоит, кто их готовит, кто им отдает приказы», — добавил он.

Полный текст интервью с Русланом Хомчаком, в котором командующий ВСУ рассказал о войне на Донбассе, партнерских отношениях с НАТО, трагедии под Иловайском, а также о многом другом, читайте на сайте «ФАКТОВ».

Напомним, что в конце ноября в госпитале умер боец Вячеслав Минкин, которого тяжело ранил на Донбассе снайпер противника.

Иллюстративное фото с Pixabay.

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