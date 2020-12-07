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Украина

Хомчак рассказал о беспределе в ОРДЛО

11:59 7 декабря 2020
Руслан Хомчак

Главнокомандующим Вооруженными силами Украины, генерал-полковник Руслан Хомчак рассказал о царящем на оккупированных территориях Донбасса бардаке и планах по расформированию ряда частей из-за воровства.

«Мы же знаем ситуацию на оккупированных территориях — там полный беспредел», — заявил он в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ». По его словам, ряд частей хотят расформировать из-за хищения топлива и военного имущества.

Что же касается России, то страна-агрессор, по его словам, «очень ощущает действие серьезных международных санкций»: «Там полно и внешних, и внутренних вопросов. Донбасс Кремлю может приносить только удовлетворение, поскольку он создает проблемы Украине. Как в том анекдоте: нет большего счастья, чем горе товарища. Но им Донбасс точно радости не приносит».

Руслан Хомчак также заявил, что России не нужен разрушенный Донбасс — она не знает, как теперь от него избавиться и вернуть Украине, чтобы наша страна восстанавливала его десятилетиями. «Но это вопрос уже не военный, а политический. Я не хотел бы его комментировать, потому что я не политик», — добавил главнокомандующий ВСУ.

Полный текст интервью Руслана Хомчака о войне на Донбассе, об украинской армии и взаимодействии с НАТО читайте на сайте «ФАКТОВ».

Фото Руслана Хомчака со странички Генштаба ВСУ в социальных сетях.

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