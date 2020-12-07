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Украина

Мэр Львова Садовый подхватил коронавирус

12:30 7 декабря 2020
Андрей Садовый

У мэра Львова Андрея Садового диагностировали коронавирус — ПЦР-тест оказался положительным.

Как пишет Андрей Садовый на своей страничке в социальных сетях, «корона» стала для него «неожиданным подарком ко Дню местного самоуправления».

«Когда-то это должно было случиться. Вчера почувствовал незначительную слабость и першение в горле. Утром сдал анализы — результат вы уже знаете. Температуры нет, поэтому работаю онлайн, пока мой врач это позволяет», — сообщил львовский городской голова.

Напомним, что мэр Харькова Геннадий Кернес до сих пор остается в клинике в Берлине. Его родные не исключают, что выигравший местные выборы Кернес может вернуться в Харьков 29 декабря.

Фото Андрея Садового из социальных сетей.

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