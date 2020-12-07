28.20 / 28.41 33.99 / 34.42
Киев: -5
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Поклонская назвала Крым Марсом и позвала на помощь Илона Маска

14:26 7 декабря 2020
Илон Маск

Бывшая «генпрокурор Крыма» и нынешняя депутат российской Госдумы Наталья Поклонская предложила Илону Маску переехать в Крым, сравнив оккупированный полуостров с Марсом.

«Илон Маск сообщил, что хочет переехать жить из Калифорнии в Техас. Хочу предложить господину Маску лучший вариант — переехать к нам в Крым. У нас большое количество космических объектов, а практически полное отсутствие пресной воды напоминает планету Марс, куда, я слышала, Илон планирует отправить экспедицию. Приглашаю лично обосноваться на солнечном побережье полуострова и показать на деле, реально ли Вы сможете решить земные (а не межгалактические) задачи, которые нам поставила Украина, лишив людей пресной воды. Как тебе такое, Илон Маск?» — пишет Поклонская на своей страничке в соцсетях, забыв о международных нормах, когда именно на стране-оккупанте лежит ответственность за ситуацию на захваченных ею территориях.

Напомним, что в Украине коллаборантка Поклонская является фигурантом нескольких уголовных производств, в том числе, за преследование крымчан и нарушение законов и обычаев войны.

Фото из Википедии.

92

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Диего Марадона

Стало известно, что Марадона при жизни содержал 50 семей

Ани Лорак

Ани Лорак высмеяли за странный наряд на "Песне года"

Олег Винник разочаровал поклонников

Олег Винник разочаровал поклонников

Виктор Павлик с сыном

«Уже 4 месяца... как Ты, сынок, покинул этот мир»

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер