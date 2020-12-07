Бывшая «генпрокурор Крыма» и нынешняя депутат российской Госдумы Наталья Поклонская предложила Илону Маску переехать в Крым, сравнив оккупированный полуостров с Марсом.

«Илон Маск сообщил, что хочет переехать жить из Калифорнии в Техас. Хочу предложить господину Маску лучший вариант — переехать к нам в Крым. У нас большое количество космических объектов, а практически полное отсутствие пресной воды напоминает планету Марс, куда, я слышала, Илон планирует отправить экспедицию. Приглашаю лично обосноваться на солнечном побережье полуострова и показать на деле, реально ли Вы сможете решить земные (а не межгалактические) задачи, которые нам поставила Украина, лишив людей пресной воды. Как тебе такое, Илон Маск?» — пишет Поклонская на своей страничке в соцсетях, забыв о международных нормах, когда именно на стране-оккупанте лежит ответственность за ситуацию на захваченных ею территориях.

Напомним, что в Украине коллаборантка Поклонская является фигурантом нескольких уголовных производств, в том числе, за преследование крымчан и нарушение законов и обычаев войны.

Фото из Википедии.



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