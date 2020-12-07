На Дубинского и Деркача таки заведут дело из-за Байдена

Генерального прокурора Украины Ирину Венедиктову суд обязал открыть уголовные производства в отношении народных депутатов Александра Дубинского и Андрея Деркача.

Как сообщают в «Центре противодействия коррупции», такое решение принял Печерский районный суд столицы в ответ на обжалование ЦПК бездействия генпрокурора.

«В октябре ЦПК обратился в Офис генерального прокурора с заявлениями о преступлении депутатов Деркача и Дубинского. Во время совместной пресс-конференции они безосновательно заявили о необходимости расследования якобы коррупции тогда еще кандидата, а ныне избранного президента США Джо Байдена. Они также инициировали создание Временной следственной комиссии в Верховной Раде. Учитывая стратегические отношения Украины и Штатов, такие действия можно расценивать как государственную измену», — заявляют в ЦПК.

Также отмечается, что в суд подали после того, как в Офисе генпрокурора отказались инициировать дела в отношении депутатов, мотивируя это «отсутствием фактических данных о совершении преступления».

Наряду с этим суд обязал генпрокурора открыть дело о возможной лжи в налоговой декларации в отношении Александра Дубинского.

Напомним, что осенью этого года Министерство финансов США ввело санкции в отношении Андрея Деркача, обвинив его в попытке вмешательства в президентские выборы 2020 года в Америке, а также назвав его «активным российским агентом».

А в полиции сообщили о закрытии уголовное производство в отношении выигравшего президентские выборы в США Джозефа Байдена — дело было возбуждено по заявлению экс-генпрокурора Виктора Шокина, который посчитал, что его уволили из-за «давления» американского политика.

Иллюстративное фото с Pixabay.

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