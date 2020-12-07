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Украина

В селе на Львовщине школьников учат украинскому языку подзатыльниками: скандальное видео

16:00 7 декабря 2020
ребенок и учитель

В селе Потелич (Жовковский район Львовской области) зафиксировали факт буллинга. Конфликт произошел между заместителем директора школы по воспитательной работе и учеником 6-го класса, передает «Львів Сіті».

Замдиректора, она же учительница украинского языка и литературы, во время перерыва между уроками очень эмоционально беседовала с шестиклассником, который якобы грубо что-то крикнул в ее сторону. Педагог применила физическую силу — она сорвала капюшон с головы ребенка и ударила парня несколько раз по голове.

Инцидент сняли на видео и распространили в соцсетях. Учительницу отстранили от работы.

В Жовковской райгосадминистрации сообщили, что создали комиссию для проверки всех обстоятельств инцидента, о результатах работы которой обещают сообщить.

«Данный случай является недопустимым, поскольку это школа, где должны учить детей не только знаниям, но и правилам поведения, этике и деонтологии», — говорится в сообщении.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о буллинге в Измаиле Одесской области, где классный руководитель девятого класса унижала и оскорбляла своих учеников. А в Кривом Роге буллинг со стороны сверстников закончился смертью 14-летней девочки.

Фото скриншот видео

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