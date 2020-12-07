Дело Шеремета: суд принял решение по Антоненко

Андрею Антоненко, который является фигурантом дела об убийстве журналиста Павла Шеремета, в очередной раз суд отказался изменять меру, оставив «Рифмастера» в СИЗО.

Как сообщает «Павловский ньюз», судья отказался выпустить музыканта из-под стражи даже несмотря на то, что ему были непонятны доводы прокуратуры по поводу опасности нахождения Антоненко под домашним арестом.

Отмечается, что 11 декабря истекает срок содержания под стражей Андрея Антоненко, и что в этом день в Шевченковском райсуде столицы пройдет судебное заседание.

Напомним, что в октябре, когда Шевченковский райсуд Киева продлевал Андрею Антоненко срок содержания под стражей, под зданием суда произошли столкновения между правоохранителями и людьми, пришедшими поддержать «Рифмастера».

Ранее с другого фигуранта дела — детского хирурга Юлии Кузьменко — сняли электронный браслет, который медик носила после выхода из СИЗО.

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