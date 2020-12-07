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Украина

От коронавируса умер известный украинский писатель, создавший культовую видеоигру S.T.A.L.K.E.R

17:10 7 декабря 2020
Сергей Иванов

Писатель Сергей Иванов, работавший под псевдонимом Гарм Видар, умер от COVID-19. Об этом сообщает Geek.Informator.

Сергей Иванов работал в жанре фантастики. Его перу принадлежат такие повести, как «Три круга ненависти» и «Как бы сказал мой папа», подписанные псевдонимом Гарм Видар. С 1992 года писатель занялся созданием видеоигр, в том числе он работал в GSC Game World и написал сценарий к S.T.A.L.K.E.R: Oblivion Lost, ставшей позже «Тенью Чернобыля».

По словам писателя, при работе над S.T.A.L.K.E.R он «пытался натянуть логическое действие на уже частично существующий каркас и добавить к конфликтам кланов хоть немного фантастики».

«Хороший дядька. Профессиональный литератор», — сказал об Иванове один из руководителей разработки S.T.A.L.K.E.R: Oblivion Lost Андрей Прохоров.

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