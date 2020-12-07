Улицы Одессы превратились в каток: водители не справляются

Как и обещали синоптики, в Украине в начале наступившей недели резко изменилась погода — снизилась температура воздуха, местами прошел снег, усилился ветер.

В частности, первый снег и гололедица в Одессе парализовали город.

Некоторые водители авто не могли справиться с машинами на скользких улицах. Автомобили не хотели ехать в нужном направлении и их приходилось толкать вручную.

Увеличилось количество ДТП.

Возле рынка «7 километр» образовалась большая пробка. Там произошло несколько крупных аварий, в том числе и с участием маршруток.

В одесской мэрии сообщили, что на дороги вышла спецтехника: 29 единиц техники и 6 погрузчиков. Ночью обещают продолжить очистку дорог и тротуаров.

О том, какая погода будет в Украине в декабре, в материале «ФАКТОВ».

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