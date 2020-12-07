В Раде одобрили запрет на использование пластиковых пакетов, но не всех

Украина может отказаться от использования пластиковых пакетов. Об этом сообщил глава Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский в Facebook.

Комитет Рады по вопросам экологической политики и природоиспользования одобрил соответствующий законопроект и будет рекомендовать нардепам принять его в целом.

Законопроектом планируют запретить:

-сверхлегкие пластиковые пакеты;

-легкие пластиковые пакеты, толщиной до 50 мкм;

-оксоразлагающиеся (оксобиоразлагающиеся) пластиковые пакеты.

Исключением станут пластиковые пакеты, ограниченной величиной (225×345×450 ​​мм), используемых для мяса, рыбы и продуктов из них, а также сыпучих продуктов, для которых пакет является первичной упаковкой.

Распространение пластиковых пакетов будет караться штрафом от 1700 до 3400 гривен. За повторное нарушение будет взиматься штраф от 3400 до 8500 гривен.

Абрамовский напомнил, что каждую секунду в мире используется 160 тысяч пластикових пакетов. И только 1 процент таких пакетов может перерабатываться.

«Отказ от пакетов это и есть тот самый „маленький-большой шаг“ на встречу чистой планете», — написал министр.

Подробно об этом в материале «ФАКТОВ».

Фото delo.ua/

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