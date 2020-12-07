Десятки участниц конкурса красоты рухнули в воду вместе с оборвавшимся мостом

В Таиланде 30 участниц конкурса красоты упали с моста в воду. Как сообщает Newsflare, сооружение рухнуло в тот момент, когда претендентки на звание «Мисс Таиланд» проводили на нем фотосессию.

Инцидент произошел в ходе конкурса — 30 участниц позировали фотографу на висячем мосту. Но канаты не выдержали и оборвались — мост вместе с девушками рухнул в грязную воду. Три участницы получили небольшие повреждения: порезы, ссадины, царапины.

В лечении девушек решила помочь хозяйка кафе, возле которого находился злополучный висячий мост — пожертвовала пострадавшим 500 тысяч бат (около 400 тыс. грн).

Ранее сообщалось, что бывший «Мистер Украина» попал в криминальную историю — участвовал в вооруженном сопротивлении полицейским.

Фото: скриншот видео

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