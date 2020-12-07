В кабинете мэра Белгород-Днестровского обнаружили скрытые камеры наблюдения

Мэр Белгород-Днестровского Виталий Граждан сообщил, что в его служебном кабинете во время установки системы охранной сигнализации, были обнаружены незаконно установленные скрытые камеры наблюдения и сервер к ним.

По его словам, было обнаружено три камеры — две в кабинете и одна в приемной.



Записывающие устройства были вмонтированы в датчики пожарной сигнализации.



В мэрию вызвали наряд полиции для фиксации правонарушения.



Мэр хочет установить, были ли камеры предназначены для слежки за его предшественниками или лично за ним.



Градоначальник предположил, что камеры установили те, кому не нравятся его действия на посту мэра.



Он отметил, что работать собирается исключительно в рамках закона и намерен вывести город из кризиса.

Виталий Граждан закончил Одесский институт сухопутных войск и ОНУ им. Мечникова по специальности «Правоведение». Работал в военной прокуратуре Белгород-Днестровского района: следователем, прокурором и старшим прокурором. С 2015 года занимается частной адвокатской практикой. Был депутатом горсовета.

Член и выдвиженец партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

30 октября постановлением Белгород-Днестровской территориальной избирательной комиссии он был признан избранным на должность городского головы Белгород-Днестровского.



Фото facebook.com/GrazhdanMer

123

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter