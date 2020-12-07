К неудовольствию России ООН приняла "украинскую" резолюцию по Крыму: что это за документ

В понедельник, 7 декабря, Генеральная ассамблея ООН поддержала проект усиленной резолюции Украины о российской милитаризации оккупированного Крыма. Об этом сообщили в украинском МИД.

В тексте резолюции призвали Российскую Федерацию как оккупирующую державу немедленно, полностью и безоговорочно вывести свои вооруженные силы из Крыма и незамедлительно прекратить временную оккупацию территории Украины.

Кроме того, осуждается использование Россией захваченных предприятий украинской военной промышленности в оккупированном Крыму и высказывается призыв к РФ воздерживаться от попыток распространить свою юрисдикцию на ядерные объекты и материалы в Крыму.



В тексте резолюции выражается обеспокоенность по поводу продолжающегося призыва граждан Крыма, в том числе имеющих украинское гражданство, в российские вооруженные силы.

Генассамблея ООН призывает Россию воздержаться от незаконной военной деятельности в Крыму и районах Черного и Азовского морей.



Россию призывают продолжить переговоры и вернуть незаконно задержанных украинских граждан в Украину.



При этом в ООН призывают все государства-члены, а также международные организации и специализированные учреждения воздерживаться от любых поездок в Крым, не согласованных с Украиной.

Резолюцию поддержали 63 страны, среди которых Франция, Германия, Греция, Венгрия, Израиль, Италия, Нидерланды, Польша, Испания, Турция, Великобритания, США, Швеция, Норвегия, Швейцария.

Воздержались 62 государства.

Россия, Иран, Китай и еще 14 стран-членов Организации Объединенных Наций не проголосовали за обновленную резолюцию.

Против принятия этой резолюции выступили 17 стран-членов ООН. В частности, это Армения, Беларусь, Камбоджа, Китай, Куба, Северная Корея, Иран, Кыргызстан, Лаос, Мьянма, Никарагуа, РФ, Сербия, Судан, Сирия, Венесуэла и Зимбабве.

По мнению главы украинского МИД Дмитрия Кулебы, нынешняя резолюция — новый элемент растущего правового давления на Россию.

«Отныне Украина имеет в своем юридическом арсенале дополнительный убедительный политико-правовой аргумент для продвижения деоккупации Крыма»,— говорится в сообщении МИД.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что украинским дипломатам удалось добиться того, что обсуждение ситуации с правами человека в Крыму включили в повестку дня 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, чему противилась Россия и ее сателлиты.

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