Зеленский подписал закон о поддержке бизнеса в период карантина: кто не получит помощь

Президент Зеленский подписал законы о поддержке бизнеса во время действия карантина в Украине, сообщили в Офисе главы государства.

В частности, документы предусматривают финансовую помощь пострадавшему от ограничений бизнесу. Речь идет о помощи в размере 8 тысяч гривен наемным работникам, потерявшим часть зарплаты вследствие карантина, и предпринимателям, которые из-за ограничений потеряли часть дохода.

Не смогут получить помощь физические лица-предприниматели, зарегистрированные менее чем за три месяца до вступления в силу закона, которые в 2020 году уплатили ЕСВ за себя менее чем за три месяца, а также те, чей вид деятельности не подпадает под карантин.

Единоразово помогут и компаниям для выплат наемным работникам, чтобы не сокращать их во время действия карантина. Эта норма касается предприятий, которые (на время вступления в силу закона) вынужденно сократили или могут сократить продолжительность рабочего времени работников из-за простоя в связи с введением карантина.

Размер помощи рассчитывается пропорционально сокращению рабочего времени работника, но не может превышать 8 тысяч гривен.

Закон предусматривает единовременную компенсацию бизнесу с целью возмещения расходов, понесенных на уплату единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (ЕСВ).

Размер единовременной компенсации составит среднемесячную сумму ЕСВ по расчетам последних 10 месяцев.

Компенсации получат те компании, которые реально пострадают от введения карантина. Однако компенсация не будет предоставляться, если по ЕСВ задолженность.

Кроме того, в законе предусматривается продление действия лицензий компаниям на продажу алкоголя в период карантина, а также в течение трех месяцев после его окончания. Документы разрешительного характера продлевают действие на период карантина и в течение трех месяцев после его окончания. Продолжается и срок действия договоров аренды государственного и коммунального имущества, которые заканчиваются в период карантина, и в течение одного месяца со дня его окончания. Не начисляется и не уплачивается плата за аренду государственного или коммунального имущества.

Зеленский также подписал закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и других законов Украины по социальной поддержке налогоплательщиков на период осуществления ограничительных противоэпидемических мероприятий, введенных с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2».

Документ предусматривает ряд налоговых стимулов для граждан, малого и среднего бизнеса на период возможного объявления карантина.

В частности, списывается налоговый долг налогоплательщикам в случае, если совокупный размер долга плательщика по всем налогам и сборам не превышает 3060 гривен.

Плательщики единого налога первой группы освобождаются от уплаты этого налога за декабрь 2020 года и январь — май 2021 года.

Также до 29 декабря 2021 года отсрочено погашение налогового долга физических лиц, в том числе самозанятых лиц, в общей сумме не превышающей 6800 гривен.

«В комплексе с другими законопроектами это позволит предпринимателям подготовиться к возможному локдауну и пройти его без серьезных потерь», — говорится в сообщении.

Кроме того, президент подписал закон «О внесении изменений в статью 28 Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2020 год».

Документ расширяет перечень направлений, по которым могут использоваться средства «коронавирусного фонда».

В частности, этими средствами может финансироваться: единовременная материальная помощь гражданам в случае усиления карантина, материальная помощь бизнесу для сохранения рабочих мест, одноразовая компенсация бизнесу для уплаты ЕСВ за наемных работников.

Президент также подписал закон, которым отсрочено введение кассовых аппаратов (РРО) для физических лиц предпринимателей до 1 января 2022 года.

Напомним, правительство намерено выделить Министерству социальной политики 9 741 336 тысяч гривен из фонда борьбы с коронавирусом для поддержки предпринимателям, которые из-за пандемии вынуждены ограничить свою деятельность или закрыть бизнес совсем.

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