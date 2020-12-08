Успеет к Новому году: друг Кернеса назвал дату его возвращения в Харьков

Мэр Харькова Геннадий Кернес не теряет в больнице времени даром и живо интересуется подготовкой города к новогодним праздникам.

Об этом написал в своем Telegram его друг, известный предприниматель Павел Фукс.

«Разговаривал с Геннадием Адольфовичем. Поинтересовался, как самочувствие, а он в ответ спрашивает: как Харьков готовится к Новому году? Родные показали ему фото и видео. Понравилось», — отмечает Фукс.

Также бизнесмен называет дату возвращения градоначальника из немецкой клиники — это 30 декабря.

Напомним, ранее примерно такую же дату называл и сын Геннадия Кернеса Даниил Привалов — согласно его информации, мэр Харькова планирует быть дома 29 декабря. В то же время пост жены харьковского градоначальника вызвал опасения, что он может остаться праздновать Новый год в клинике «Шарите».

Как бы там ни было, но первую сессию нового городского совета Харькова, а также выборы секретаря разрешили проводить без присяги мэра. При этом местный терризбиком назначил первую сессию на 9 декабря. Но не исключено, что заседание могут перенести на неделю.

В то же время в политсиле Кернеса определились с тем, кого поддержат на выборах председателя Харьковского облсовета.

Фото: pravda.com.ua

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