Пенсии и зарплаты под угрозой: в Раде рассказали, чем обернется отказ бизнеса внедрять кассовые аппараты

Участники митингов под Верховной Радой, которых не удовлетворило решение о переносе сроков введения РРО (регистраторов расчетных операций) для физлиц-предпринимателей, требуют на самом деле полной отмены фискализации, с чем государство не может согласиться.

Об этом в комментарии изданию «ГОРДОН» сказал народный депутат от «Слуги народа», глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

«С этим сложно согласиться в принципе. Мы, с одной стороны, требуем повышения зарплат медикам, повышения пенсии хотя бы до прожиточного минимума, а с другой стороны, требуем сохранить возможность уклоняться от налогообложения крупному и среднему бизнесу через инструменты единого налога? Это взаимоисключающие вещи. Это театр абсурда в современной Украине в центре Европы в ХХІ веке. По расчетам налоговой, объем операций, которые не проходят через кассовые аппараты, существенно превышает объем операций, которые проводятся через кассовые аппараты. У нас огромная теневая экономика. Поэтому мы не можем обеспечить уровень благосостояния, который соответствует даже не европейским стандартам, а хотя бы стандартам соседствующих с нами стран», — полагает Гетманцев.

Народный избранник уверен, что страна нуждается в детенизации доходов для финансирования государственных расходов. По расчетам налоговой, благодаря введению кассовых аппаратов бюджет может получить дополнительно 5 млрд грн в год, а экономика избавится от так называемых «скруток» по НДС.

«Сегодня теневая экономика — основная проблема наших публичных финансов. Если мы не боремся с тенью, мы продолжаем оставаться средневековым анклавом на экономической карте Европы», — убежден политик.

Гетманцев считает, что на сегодня нет оснований для пересмотра решения парламента об отсрочке введения кассовых аппаратов для ФЛП до 2022 года. К тому же покупать кассовый аппарат предпринимателям не обязательно, достаточно установить специальное приложение на смартфон.

«РРО нужен торговле ювелирными изделиями, медицинскими товарами и электроникой, и не требуется предпринимателям на первой группе налогообложения (с оборотом до 1 млн грн) и тем, кто занимается торговлей на рынках», — уточнил нардеп.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что 1 декабря 2020 года Верховная Рада Украины со второй попытки приняла разработанный профильным комитетом законопроект № 4439-д, предусматривающий отсрочку введения обязательных кассовых аппаратов для физических лиц — предпринимателей. Документ откладывает до 1 января 2022 года обязательное применение РРО для физлиц-предпринимателей, которые являются плательщиками единого налога второй — четвертой групп.

Фото: РБК-Украина

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