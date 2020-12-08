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Украина

Германия выделит Украине миллион евро: куда направят деньги

4:59 8 декабря 2020
Деньги из Германии

Несмотря на предстоящие выплаты предпринимателям, бюджет Украины в ближайшее время ожидает и пополнение на один миллион евро: такую сумму выделит нашей стране правительство Германии.

Это следует из сообщения Посольства ФРГ в Киеве, согласно которому в понедельник, 7 декабря, постоянный представитель Германии при Совете Европы посол Рольф Мафаель и заместитель генсека Совета Европы Ґабриэлла Баттани-Драґони подписали договор о выделении средств Украине в рамках Плана действий Совета Европы.

Отмечается, что заявление о поддержке Украины сделано через несколько недель после начала председательства Германии в Комитете министров Совета Европы, где Берлин до мая 2021 года ланирует работать над такими темами, как усиление прав человека и верховенства права; формирование стандартов прав человека в сфере искусственного интеллекта; обращение с дискриминационными высказываниями; защита меньшинств и молодежи и т. п.

«На посту председателя Комитета министров Совета Европы Германия поддерживает усилия Украины на пути реформ. Чтобы продемонстрировать нашу поддержку, мы, как в прошлом году, сделали важный финансовый вклад в План действий Совета Европы для Украины», — заявила посол Федеративной Республики Германия в Украине Анка Фельдгузен.

Как известно, «План действий Совета Европы для Украины 2018−2022 гг.» является совместной инициативой Совета Европы и украинских органов власти. Она направлена на сопровождение нашей страны в ее усилиях по изменению законодательства, институтов и практической деятельности в соответствии с европейскими стандартами в области прав человека, верховенства права и демократии и в поддержку страны в выполнении своих обязательств как государства-члена Совета Европы.

В 2019 году Берлин также предоставил 1 млн евро в поддержку Плана, что стало самым большим вкладом, который Германия когда-либо делала в подобных планах действий Совета Европы в других странах.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в июле Европейский союз осуществил накануне прямую выплату в размере более 11,5 млн евро в государственный бюджет Украины для поддержки реформы государственного управления. Кроме того, Евросоюз согласовал выделение Украине 190 миллионов евро для борьбы с коронавирусом. Эти деньги будут выделены дополнительно к уже согласованным 1,2 миллиарда евро экономической помощи.

Фото: УНИАН

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