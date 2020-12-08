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Украина

Минобороны позвало журналиста Юрия Бутусова на министерскую должность

10:56 8 декабря 2020
Бутусов

Журналиста Юрия Бутусова пригласили на работу в Министерство обороны Украины. Главному редактору «Цензор Нет» предложили занять одну из министерских должностей в направлении вооружения или логистики.

«Для активного гражданина всегда есть возможность перехода от теории к практике, от позиции стороннего ментора к чиновнику, готовому на практике доказать стоимость своих знаний и слов», — говорится в сообщении министерства в Facebook.

В Минобороны отметили, что реформы, происходящие в оборонной сфере требуют общественного внимания. А Бутусов является одним из самых бескомпромиссных экспертов, освещающих военные вопросы.

В ведомстве уточнили, что критика со стороны Бутусова не исключает сотрудничества и поиска точек соприкосновения.

«Кто-то может считать его журналистские материалы предвзятыми, манипулятивными, спекулятивными. Кто-то может ставить под сомнение компетентность автора, достоверность его источников и обоснованность выводов. В одном ему не отказать — в неравнодушии», — добавили в министерстве.

Напомним, Бутусов оперативно реагирует на все знаковые события в Украине. Недавно он высказал свое мнение по поводу скандала с заместителем главы Офиса президента Олегом Татаровым. А также сообщил о том, как в Офисе президента готовят отставку генпрокурора Ирины Венедиктовой.

Фото facebook Юрия Бутусова

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