От последствий ковида умер одесский бизнесмен Вадим Черный

В Одессе от последствий коронавируса умер бизнесмен, владелец отелей «Зірка» и «Токио-стар» Вадим Черный. О его смерти в Facebook сообщила депутат Одесского горсовета от ОПЗЖ, бизнесмен Елена Орлова.

Бизнесмен умер в столичной больнице «Феофания» от осложнений коронавируса. Об этом Odessa.online стало известно из достоверных источников.

Вадим Черный родился в 1972 году. Владелец одесских отелей «Зірка» и «Токио-стар», здания бывшего ресторана «Киев» на Греческой площади и строящегося паркинга там же.

У него два высших образования, экономическое и юридическое, прошел курс подготовки в области политической философии.

Был депутатом Одесского горсовета и мэром города Арциз Одесской области. На момент избрания мэром Черному было всего 26 лет. Во время пребывания на должности городского головы Арциза полностью ликвидировал местный горисполком. В аппарате горсовета при нем работало только 4 человека.

Дважды баллотировался в мэры Одессы, но оба раза проиграл. В данный момент является советником мэра по борьбе с коррупцией.

Лидер партии «Союз Анархистов Украины» с 2002 года.

Написал книгу «Иисус, не знавший Христа», в которой он делает вывод о тотальной фальсификации евангельских текстов с использованием популярных философских доктрин того времени, и описаний чудес, свойственных религиям близлежащих народов.

Владелец сайта «Храбро».

Напомним, отель Черного «Токио Стар» стал широко известен после пожара в августе 2019 года. Тогда в бывшем здании трамвайного депо погибли девять человек, в том числе один ребенок. Еще десять постояльцев получили травмы.

Фото dumskaya.net/

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