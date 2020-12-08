Крым без воды: на полуострове высохли даже карстовые пещеры

В оккупированном Крыму критическая ситуация с водоснабжением. На полуострове высохли даже карстовые пещеры, в которых всегда капала вода, сообщает крымский блогер RoksolanaToday&КрымUA.

Она напоминает, что почти все крупные источники, питающие крымские реки, расположены в пещерах в горах. Раньше в этих пещерах всегда было влажно, вода капала постоянно. Сейчас они сухие.

Журналист Тарас Березовец сообщает о «водной панике», охватившей жителей оккупированного полуострова. По его информации, в Аянском водохранилище, которое снабжает Симферополь, воды осталось на 8 дней.

В Крыму насчитывается около 3 тысяч источников, крупнейшие выходят на поверхность в пещерах. Крымские горы состоят преимущественно из карстовых пород, где в полостях собирается конденсат и осадки, которые затем выходят на поверхность. Сейчас в пещерах сухо. Пересохли источники — исчезли реки, которые наполняли водохранилища.

Ранее «ФАКТЫ» публиковали фото Аянского водохранилища, которое превратилось в лужу.

Напомним, с начала сентября питьевая вода в оккупированном Крыму подается по часам утром и вечером. «Власти» прогнозируют, что ограничения продлятся до марта 2021 года.

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