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Украина

Минобороны озадачило людей своим предложением для Бутусова

13:28 8 декабря 2020
Юрий Бутусов

В сети настороженно отнеслись к предложению Министерства обороны — главного редактора интернет-издания «Цензор.нет» Юрия Бутусова позвали на ответственный пост — министерскую должность в сфере вооружения или логистики.

Так, под постом Минобороны в социальных сетях, отметились многие интернет-пользователи, задавшиеся вопросом, что бы значило это предложение журналисту, который часто пишет критические материалы.

«Это троллинг такой? Или серьезно?» — спросил один из комментаторов. «Хороший способ заткнуть рот журналисту, браво», — пишет другой. «Вы сейчас нарветесь — он согласится и вскроет там весь ваш трэш, а потом уволится», — иронизирует третья.

Сам Юрий Бутусов пока что не отреагировал на это предложение, однако пообещал вскоре это сделать.

Так, на своей страничке в соцсетях он опубликовал очередной материал, касающийся сорванной операции по задержанию боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси, и добавил пару предложений по поводу предложенного поста.

«По совпадению, Министерство обороны мне предложило сегодня должность. Ну надо же как все совпало. Пишу ответ, скоро опубликую, будет интересно», — пишет Бутусов.

Напомним, что недавно по карьерной лестнице взлетел Алексей Арестович, назначенный не только спикером украинской делегации в ТГК, но и внештатным советником главы Офиса президента Андрея Ермака.

Фото Юрий Бутусова из социальных сетей.

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