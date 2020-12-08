В каких случаях в Украине могут объявлять карантин и как это отразится на работе предприятий

Пандемия коронавируса набирает обороты, количество заболевших продолжает увеличиваться. Чтобы ограничить контакты населения и сократить риск заражения, правительство Украины готовится ввести существенные ограничения многих видов деятельности. В нынешних экономических условиях введение локдауна больно ударит по отечественному бизнесу и приведет к еще большему росту безработицы. Чтобы сгладить негативный эффект от карантинных мероприятий, Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно социальной защиты населения в период карантина, связанного с предотвращением возникновения и распространения коронавирусной болезни».

«Закон установил, что новые правила социальной защиты будут действовать в период любого карантина»

По словам авторов законопроекта, документ разработан «с целью обеспечения социальной защиты безработных, работников и работодателей, которые могут столкнуться с негативными социально-экономическими последствиями в период карантина, а также стимулирования развития семейных фермерских хозяйств». Подробно рассказать о принятом законе «ФАКТЫ» попросили адвоката Адвокатского объединения «Лещенко, Дорошенко и партнеры» Анастасию Блынду.

— Для начала давайте выясним, в каких случаях правительство может вводить карантин, предполагающий по новому закону государственную помощь людям, чьи доходы снизились.

— На днях Верховной Радой Украины принят во втором чтении и в целом проект Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно социальной защиты населения в период карантина, связанного с предотвращением возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)», который вступает в силу со дня его опубликования.

Этим документом, в частности, внесены изменения в Закон «О занятости населения», Законы «Об общеобязательном государственном социальном страховании на случай безработицы» и «Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью в Украине», направленных на обеспечение социальной защиты населения, которое может пострадать от последствий распространения коронавирусной болезни. А именно: с целью обеспечения соцзащиты безработных, работников и работодателей, которые могут столкнуться с негативными социально-экономическими последствиями в период карантина, а также для стимулирования развития семейных фермерских хозяйств.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, он принят для защиты интересов работников, потерявших часть зарплаты из-за вынужденного сокращения продолжительности рабочего времени в связи с остановкой или сокращением производства. Также учитываются интересы работодателей, что позволит сохранить им кадровый ресурс предприятия и предупредит социальное напряжение на рынке труда.

Кстати, принятый закон, с учетом внесенных в него ко второму чтению поправок, фактически установил, что новшества будут действовать не только в связи с распространением COVID-19, но и при любом карантине, введенном для предотвращения распространения особо опасных инфекционных болезней.

«Есть 39 опасных инфекционных болезней, при которых в стране может вводиться карантин»

— Кто и в каких случаях может объявлять карантин, при котором действуют нормы данного закона?

— В соответствии со статьей 29 Закона Украины «О защите населения от инфекционных болезней», карантин вводится и отменяется Кабинетом Министров Украины.

Вопрос о карантине ставит перед правительством центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий формирование государственной политики в сфере здравоохранения, по представлению главного государственного санитарного врача Украины. Решение об установлении карантина, а также о его отмене немедленно доводится до сведения населения соответствующей территории через средства массовой информации.

В решении о карантине указываются обстоятельства, которые привели к этому, определяются пределы территории карантина, утверждаются необходимые профилактические, противоэпидемические и другие мероприятия, их исполнители и сроки проведения. Также устанавливаются временные ограничения прав физических и юридических лиц и дополнительные обязанности, возлагаемые на них, основания и порядок обязательной самоизоляции, пребывания лица в обсервации, госпитализации во временных учреждениях здравоохранения (специализированных госпиталях). Карантин вводится на период, необходимый для ликвидации эпидемии или вспышки особо опасной инфекционной болезни. На этот период могут быть изменены режимы работы предприятий, учреждений, организаций, внесены другие необходимые корректировки в условия их производственной и иной деятельности.

Поэтому теперь, в случае введения на территории Украины Кабинетом Министров карантина с целью предотвращения распространения особо опасных инфекционных болезней, изменения, введенные законодателем в сфере социальной защиты населения, будут действовать на период такого карантина.

— При каких именно заболеваниях правительство может вводить карантин?

— В соответствии с Перечнем особо опасных, опасных инфекционных и паразитарных болезней человека и носительства возбудителей этих болезней, утвержденного приказом Министерства здравоохранения, к особо опасным инфекционным болезням отнесены 39, такие как чума, холера, натуральная оспа, бешенство, синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД), лихорадка Эбола, туберкулез, COVID-19 и так далее. И именно после введения карантина на территории Украины с целью предотвращения распространения этих болезней соответствующие законодательные изменения будут применяться.

В следующей статье юрист расскажет читателям «ФАКТОВ», какие конкретно новшества в порядке получения украинцами государственной помощи в период карантина утвердил парламент.

Стоит напомнить, что Верховная Рада проголосовала президентский законопроект о компенсации предпринимателям убытков, понесенных во время карантина. Документ предусматривает выплату украинцам, закрывшим свой бизнес из-за карантина, по 8 тысяч гривен. Разовую помощь от государства смогут получить не только предприниматели, но и наемные сотрудники с зарплатой до 30 тысяч грн за третий квартал 2020 года.

Фото Pixabay

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