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Украина

«Ворвется другая воздушная масса»: синоптик спрогнозировала украинцам перемену погоды

13:56 8 декабря 2020
зима

В Украине ожидается перемена погоды — умеренное потепление и сильные осадки. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

«В четверг, 10 декабря, к нам ворвется другая воздушная масса, с юго-запада Европы», — пишет синоптик в Facebook.

Осадки в виде дождя и мокрого снега охватят запад, север, часть центра, и Одесскую область на юге.

В среду, 9 декабря, Украина еще побудет под влиянием мощного северо-восточного антициклона Xavier. Осадки в виде небольшого дождя или мокрого снега ожидаются в Одесской, Николаевской, Херсонской областях и в Крыму. Сильный ветер восточного и юго-восточного направлений удержится в Украине и завтра. Температура воздуха ближайшей ночью -4−10 градусов мороза, на востоке до -12 градусов, в западных областях 0−4 мороза, на юге около нуля. Днем ​​ожидается от 3 градусов мороза до 2 тепла, на юге до +4 градусов. На Закарпатье и в Крыму до + 5 — + 9 градусов.

В Киеве 9 декабря еще морозно, днем ​​до -4 градусов, ветрено, сухо. В четверг, 10 декабря, в Киеве начнет падать атмосферное давление, температура воздуха повысится до нуля или даже до +1 градуса.
Осадки в столице в четверг могут быть умеренными и даже сильными — мокрый снег и дождь. И снова будет сильный ветер.

Напомним, директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида говорил, что зима 2020−2021 годов может запомниться повышенной температурой. Народные синоптики обещали, что нынешняя зима порадует украинцев зимним бабьим летом.

ФОТО Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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