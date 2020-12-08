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Украина

Зеленский назначил главой Закарпатской ОГА винодела

15:00 8 декабря 2020
Зеленский назначил главу Закарпатской ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Анатолия Полоскова председателем Закарпатской областной государственной администрации и вручил ему служебное удостоверение.

Как сообщают в Офисе президента, соответствующий кадровый указ был подписан накануне. В тот же день был уволен уже экс-глава ОГА Алексей Петров «согласно поданному им заявлению».

О новом губернаторе Закарпатья известно, что он окончил Национальную юридическую академию Украины имени Ярослава Мудрого по специальности «правоведение». Работал на различных должностях в банковском секторе, занимался предпринимательской деятельностью. С 2011 года был директором винодельческой компании.

Ранее руководителем Хмельницкой областной государственной администрации был назначен предприниматель Сергей Гамалий.

Фото с сайта Офиса президента.

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