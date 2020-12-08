"Окружение Зеленского создало вокруг него информационную капсулу", — Кривонос

Генерал ВСУ, заместитель секретаря Совета по вопросам национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос посетовал на то, что украинские военные, которые ликвидировали «начальника управления народной милиции ЛНР» Олега Анащенко, попали в плен к боевикам и провели в нем три года, до сих пор не получили заслуженную награду.

«В феврале 2017 года два военнослужащих ВСУ уничтожили полковника Анащенко — начальника управления „народной милиции ЛНР“. Почти три года наши ребята, которые выполняли боевые задачи по защите суверенитета государства и отпору вооруженной агрессии против Украины, провели в плену. Пытали их систематически и „творчески“. После возвращения их из плена министр обороны Украины Андрей Загороднюк принял решение о представлении их к высшей награде — званию Герой Украины», — пишет Сергей Кривонос на своей страничке в соцсетях и сетует на то, что эти документы «долго бродили по коридорам МО и Офиса президента».

При этом, по его словам, на этом пути принимались решения о «переработке документов с понижения ранга наград. «Этот кто-то был на фронте? Ходил за линию фронта? Этот кто-то был хоть на одном допросе российских спецслужб? Нет, не был. Какое моральное право имеют такие «чинуши» снижать награды для героя или откладывать награждения?» — отметил он и посетовал на то, что никак не может попасть на прием к президенту Владимиру Зеленскому, которого его окружение поместило в «информационную капусулу».

«Господин президент! Вам, невозможно и нереально попасть на прием. Люди, которые Вас окружают, сделали невозможным доступ, создав информационную капсулу, которая выгодна им. Они государственники. Вряд ли. Они больше дискредитируют Вас и делают заложником», — резюмировал генерал.

Напомним, что двое бойцов 8-го отдельного полка специального назначения Сил специальных операций вернулись на подконтрольные правительству Украины территории в декабре 2019 года.

Фото с сайта Офиса президента.

117

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter