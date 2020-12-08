Взломать "Дію" за миллион гривен: Минцифры запускает челлендж для белых хакеров

Минцифры объявило конкурс для хакеров на способность взломать цифровое приложение «Дія». Хакеру-победителю обещают солидное денежное вознаграждение. Всего в призовом фонде миллион гривен (35 тысяч долларов), а выплаты будут зависеть от масштаба выявленной уязвимости.

«Белые хакеры со всего мира будут „ломать“ копию приложения, чтобы найти баги и уязвимости. Привет всем кибер-Фейсбук-экспертам, который утверждали, что могут все», — заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Хакерам откроют доступ к копии системы «Дія» без доступа в государственные реестры. В министерстве обещают, что максимально обезопасились от утечки данных.

Средства будут распределяться после того, как будет проведен анализ выявленных уязвимостей. За баги первого уровня сложности Минцифры обещает до 3500 долларов, за второй уровень — до 1200 долларов. Уязвимости третьей и четвертой категории будут оцениваться в 600 и 250 долларов соответственно.

Челлендж продлится до 15 декабря. Если все пойдет по плану, то в следующем году состоится второй этап тестирования приложения «Дія» на киберуязвимость.

Фото pixabay.com

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