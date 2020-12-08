Из-за долгов отключили телефоны в судах Одессы

Связаться в телефонном режиме с сотрудниками канцелярий, секретарями, помощниками судей, другими сотрудниками одесских судов отныне невозможно. Сторонам по делам, находящимся в производстве, а также адвокатам, прокурорам, прочим заинтересованным лицам и организациям теперь необходимо узнавать информацию по электронной почте. Или же приезжать в суд и наводить справки в канцеляриях. Такая ситуация сложилась в связи с отключением телефонной связи за накопившиеся долги по оплате услуг.

Согласно сведениям Единого контакт-центра судебной власти Украины, в настоящее время телефонная связь не функционирует во всех четырех районных судах Одессы: Приморском, Киевском, Малиновском и Суворовском.

По той же причине отключены телефоны в Измаильском горрайонном и Коминтерновском райсуде Одесской области.

Солидная задолженность накопилась также у одесских апелляционных судов. Потому абсолютно не исключено, что в ближайшее время их ожидает участь судов районных.

В самих же судебных учреждениях подобное положение вещей поясняют отсутствием средств.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что одесский суд на грани остановки, поскольку нет денег на почтовые расходы.

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