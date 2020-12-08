«Готов навести порядок»: Бутусов принял предложение Минобороны

Журналист Юрий Бутусов готов работать в Министерстве обороны. Об этом он заявил в своем Facebook.

«Принимаю предложение Минобороны, жду приглашения к министру либо к президенту. Я готов навести порядок в Минобороны и публикую свою программу действий. Я понимаю, что раз руководство Минобороны во время войны признает свою неспособность справиться с проблемами управления без меня, журналиста, и предлагает высокую должность, то как ответственный гражданин, я обязан принять данное предложение», — написал Бутусов.

Он отметил, что таким приглашением признается справедливость его критики в адрес Верховного главнокомандующего Владимира Зеленского и министра обороны Андрея Тарана.

Бутусов привел свою программ из двенадцати пунктов.

«Так что жду встречу с А. Тараном либо с В. Зеленским, жду предложений, чтобы реализовать данную программу системно. Теперь дело за ними», — подвел итог журналист.

Ранее сообщалось, что ГУР МО подтвердил информацию Бутусова о сорванной операции по захвату «вагнеровцев».

Фото: Facebook Юрия Бутусова

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