Лидеров "Слуги народа" признали главными сексистами Украины

В Украине определились обладатели премии «Це яйце» за самое сексистское высказывание года. Победителями стали депутаты от «Слуги народа». Им же досталась и специальная премия-2020.

В номинации «Сексистские высказывания» были отмечены депутаты Александр Корниенко и Давид Арахамия. Им припомнили диалог о соратницах по партийной работе, когда в адрес женщин прозвучали характеристики «корабельная сосна», «баба рабочая», «поддутая немного».

Также не осталась незамеченной фраза Евгения Червоненко на одном из политических ток-шоу. Депутату Галине Янченко политик заявил: «Ваш уровень — научиться правильно, сдвинув ноги, сидеть на ток-шоу, девушка».

Еще одним награжденным стал начальник Центра соцслужб Кривого Рога Павел Дабижа. В Facebook он написал, что «самое большое зло — допустить женщин и детей к принятию важных решений».

В шорт-лист премии попали также высказывания президента Владимира Зеленского («Подождите, вы же не женщина, вы человек серьезный») и гендиректора ТК «Футбол» Александра Денисова про судью Монзуль («У этой девушки, я вам скажу, стальные нервы. Или, как у нас принято говорить в футболе, стальные яйца»).

Спецпремию-2020 получила народный депутат от «Слуги народа» Ирина Верещук, раскритиковавшая феминистские движения и обесценившая роль женщин в армии. «Когда я слышу об этих феминистских движениях, говорю им: «В армию. И все станет на свои места», — заявила Верещук. Жюри премии напомнило депутату, что в украинской армии уже служат около 30 тысяч женщин.

Напомним, ранее заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк обвинила власть в поддержке сексизма, что неприемлемо в развитом обществе.

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