28.09 / 28.31 33.86 / 34.31
Киев: -6
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Лидеров "Слуги народа" признали главными сексистами Украины

22:53 8 декабря 2020
арахамия корниенко

В Украине определились обладатели премии «Це яйце» за самое сексистское высказывание года. Победителями стали депутаты от «Слуги народа». Им же досталась и специальная премия-2020.

В номинации «Сексистские высказывания» были отмечены депутаты Александр Корниенко и Давид Арахамия. Им припомнили диалог о соратницах по партийной работе, когда в адрес женщин прозвучали характеристики «корабельная сосна», «баба рабочая», «поддутая немного».

Также не осталась незамеченной фраза Евгения Червоненко на одном из политических ток-шоу. Депутату Галине Янченко политик заявил: «Ваш уровень — научиться правильно, сдвинув ноги, сидеть на ток-шоу, девушка».

Еще одним награжденным стал начальник Центра соцслужб Кривого Рога Павел Дабижа. В Facebook он написал, что «самое большое зло — допустить женщин и детей к принятию важных решений».

В шорт-лист премии попали также высказывания президента Владимира Зеленского («Подождите, вы же не женщина, вы человек серьезный») и гендиректора ТК «Футбол» Александра Денисова про судью Монзуль («У этой девушки, я вам скажу, стальные нервы. Или, как у нас принято говорить в футболе, стальные яйца»).

Спецпремию-2020 получила народный депутат от «Слуги народа» Ирина Верещук, раскритиковавшая феминистские движения и обесценившая роль женщин в армии. «Когда я слышу об этих феминистских движениях, говорю им: «В армию. И все станет на свои места», — заявила Верещук. Жюри премии напомнило депутату, что в украинской армии уже служат около 30 тысяч женщин.

Напомним, ранее заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк обвинила власть в поддержке сексизма, что неприемлемо в развитом обществе.

76

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Евгений Петросян

«Сгнил, лежа в постели»: Петросян шокировал подробностями смерти Джигарханяна

леонид барац

«Мы, как и Порошенко, проиграли Зеленскому», — актер Леонид Барац

Зеленский и родители

Наклейка на духовке у родителей Зеленского взбесила журналиста

Динамо&nbsp;— Ференцварош

«Динамо» — «Ференцварош» — 0:0: онлайн-трансляция решающего матча команд Луческу и Реброва, видео

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер