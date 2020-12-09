Секретарь СНБО времен Кучмы избран главой набсовета "Укроборонпрома"

Владимир Горбулин, возглавлявший Совет национальной безопасности и обороны в 1994—1999 годах, избран главой наблюдательного совета государственного концерна «Укроборонпром».

Об этом написал в своем Facebook генеральный директор «Укроборонпрома» Юрий Гусев.

По его словам, во вторник, 8 декабря, состоялось заседание Наблюдательного совета концерна, на котором рассматривались вопросы избрания главы наблюдательного совета.

«Председателем наблюдательного совета единогласно избран Владимир Павлович Горбулин, который по соответствующему решению и подписал со мной контракт», — отметил Гусев.

Сам Горбулин во время заседания указал на важность реализации эффективной реформы «Укроборонпрома» и обеспечения развития оборонно-промышленного комплекса Украины.

Владимир Горбулин — украинский политик, ученый, государственный деятель. Доктор технических наук, профессор, академик Национальной академии наук Украины. Советник президента Украины (с 1999), директор Национального института стратегических исследований (2014−2018). 9 октября 2020 года переизбран первым вице-президентом НАН Украины. Был первым секретарем СНБО. Во времена пятого президента Петра Порошенко был членом политической подгруппы ТКГ в Минске.

Напомним, что 6 октября президент Владимир Зеленский уволил Айвараса Абромавичуса с должности главы государственного концерна «Укроборонпром» и назначил временным руководителем концерна Игоря Фоменко. 3 декабря глава государства назначил бывшего главу Херсонской ОГА Юрия Гусева генеральным директором государственного концерна «Укроборонпром».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в июне 2020 года Владимир Горбулин заменил в наблюдательном совете государственного концерна «Укроборонпром» руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

Фото: Facebook Юрия Гусева

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