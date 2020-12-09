Надежда на Канаду: МИД попросил Оттаву забронировать для Украины вакцину против COVID-19

В связи с запретом администрации Трампа экспорта вакцины в другие страны до окончания вакцинации жителей США, потенциальные получатели американских препаратов вынуждены искать противодействие против коронавируса в других странах, в том числе и в Канаде.

Именно с вопроса получения вакцины началась встреча заместителя министра иностранных дел Украины Евгения Енина с послом Канады Ларисой Галадзой. Об этом украинский дипломат написал на своей странице в Facebook.

«Сегодня встретился с послом Канады Ларисой Галадза. Начну, пожалуй, с самого актуального — вакцина — Covid-19. Понимая важность вопроса и учитывая топовые позиции Канады в возможностях бронирования вакцины против коронавируса, обратился к канадским партнерам о помощи в получении партии вакцин для украинских граждан! Надеюсь на позитивное сотрудничество в этом важном вопросе, обязательно держать в курсе», — написал заместитель министра.

Еще одним, не менее важным вопросом, которые обсудили на встрече, стала трагедия борта PS752.

«С канадской стороной мы „сверили часы“ по совместному плану действий в вопросе расследования катастрофы. И, вместе с этим, не менее важным остается вопрос обеспечения получения надлежащей компенсации родственникам жертв. Работаем в этом направлении», — написал заместитель главы МИД.

Среди прочего, Енин сообщил, что канадская сторона заверила, что и впредь будет способствовать реформам в Украине, в частности в сфере судебной ветви власти.

«Отдельно обсудили состояние реализации канадских инвестиционных проектов в нашей стране. И, конечно, не упускаем возможности делать уверенные шаги к столь необходимой модернизации Соглашения о свободной торговле между Украиной и Канадой. Уверен непременно начнем переговоры в этом направлении», — резюмировал он.

Ранее стало известно, что в рамках расследования катастрофа самолета МАУ, Украина обратилась к партнерам из-за неполучения доказательств от Ирана.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, какая вакцина лучше, и на какой срок она может защитить от заражения COVID-19.

Фото: Facebook Евгения Енина

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