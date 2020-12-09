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Украина

«Мы сможем»: Зеленский опубликовал фото с Путиным

8:51 9 декабря 2020
зеленский

Президент Владимир Зеленский решил напомнить о событиях годичной давности и опубликовал фото с «нормандской» встречи в Париже. Саммит в декабре 2019 года был посвящен мирному плану для Донбасса. Кроме переговоров за круглым столом с Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном, Зеленский провел еще и встречу тет-а-тет с Владимиром Путиным.

«Путь к миру нелегкий, но знаю — мы сможем», — подписал фото Зеленский.

Напомним, по итогам переговоров Зеленский был вынужден признать, что у них с Путиным разные взгляды на вопрос о контроле границы на Донбассе. Путин, в свою очередь, еще раз попытался продвинуть тезис о гражданской войне в Украине и необходимости диалога между сторонами конфликта.

Встреча в Париже была первой после долгой паузы — с 2016 года. В следующий раз стороны готовились собраться в нормандском формате через четыре месяца, но эти планы так и не реализованы.

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