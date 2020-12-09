Мендель оказалась свидетельницей эмоций Путина по поводу Зеленского

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель вслед за своим шефом вспомнила о состоявшемся год назад Парижском саммите — встрече лидеров стран Нормандского формата, во время которого произошла встреча Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным в формате «тет-а-тет».

«Ровно год назад с самого утра команда Владимира Зеленского активно готовилась к переговорам в Париже. Это был исторический день. 9 декабря 2019 в Елисейском Дворце лидеры стран „нормандской четверки“ сели за стол переговоров, которые до этого были заблокированы три года. Это был теплый зимний парижский день. Сотни журналистов из разных стран — Украины, Европы, России — стояли в длинных очередях, чтобы иметь возможность попасть на пресс-конференцию по итогам переговоров. Хорошо помню, как пресс-служба Елисейского Дворца была потрясена огромным количеством прессы, особенно от Украины — более 70 журналистов. Помню, как терялись списки, и мы помогали их искать», — пишет Мендель на своей страничке в социальных сетях.

Она вспоминает, что украинская делегация первой вошла в комнату, где проходили переговоры. «После нас — российская делегация. Помню все до мельчайших деталей, будто это было вчера, а особенно — ощущение, когда оказываешься около четырех лидеров, от успешности переговоров которых зависит судьба твоей страны. Помню нервную напряженность, когда они садились за круглый стол, каждую эмоцию, движение, за которым наблюдали не только мы, затаив дыхание, но и полмира», — отмечает Мендель, анонсируя свое интервью «Укринформу».

В интервью она, в частности, вспомнила и об удивлении Путина «осведомленностью Владимира Зеленского»: «Помню удивление Владимира Путина этой осведомленностью и тем, что его голос будет преимущественно голосом политического новичка. Путин раз за разом консультировался с делегацией и откладывал некоторые ответы с оправданием, что „вопрос надо изучить“. Владимир Зеленский говорил о настоящих, реалистичных подходах, которые должны работать, не давая фиксировать неработающие годами постулаты, уже зафиксированные в Минских соглашениях его предшественником».

Напомним, что 9 декабря 2019 года президент РФ Владимир Путин последним из участников саммита «нормандской четверки» прибыл в Елисейский дворец. По слухам, его в дороге задержал неизвестный велосипедист, из-за которого бронированным автомобилям президента РФ «притормозили».

Фото с сайта Офиса президента.



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