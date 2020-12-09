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Украина

«Локдаун с 8 по 25 января»: Кошкина раздобыла якобы проект постановления КМУ

10:59 9 декабря 2020
карантин

Кабмин предложил новые даты локдауна в Украине — с 8 по 25 января. Проект постановления обсуждается, решение ожидается во второй половине дня. Об этом предупредила журналист Соня Кошкина в Telegram-канале.

Согласно обнародованному проекту постановления, на время локдауна приостанавливается проведение массовых новогодне-рождественских акций. Церкви планируется оставить открытыми, но запретить скопление людей, например, путем проведения Крещенской литургии на улице или ограничения числа прихожан в помещении храма.

По поводу запрета на работу транспорта в проекте постановления нет ни слова. Планируется закрыть школы, университеты, спортзалы, фитнес-клубы, бассейны, салоны красоты, ТРЦ (кроме магазинов с товарами первой необходимости) и рынки.

При этом будет разрешена работа кинотеатров (с 50% свободных мест в зале), музеев, выставок, галерей (при условии, что на 10 кв. метров приходится не более одного человека).

Фото pixabay.com

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